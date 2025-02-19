Египет готовит план восстановления сектора Газа без перемещения палестинцев
Египет собирается представить собственный план по восстановлению сектора Газа, передаёт «24KZ».
Инициатива гарантирует, что местожительство людей не будет затронуто. Документ также предусматривает создание «безопасных зон» в анклаве. Там палестинцы смогут жить, пока египетские и международные строительные фирмы будут восстанавливать инфраструктуру.
Специальные районы оборудуют мобильными домами, а жителям будет доставляться гуманитарная помощь. Проект обеспечит десятки тысяч рабочих мест для населения анклава.
Напомним, ранее Дональд Трамп предложил передать анклав под управление США и расселить палестинцев. Египетский проект рассматривается как альтернатива плану Белого дома.