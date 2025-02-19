ХАМАС готов освободить ещё шесть заложников в обмен на палестинских заключённых

На этой неделе ХАМАС освободит ещё шесть заложников и передаст тела четырёх пленников. Об этом заявил глава движения, передаёт «24KZ».

В ответ Израиль должен выпустить палестинских заключённых согласно достигнутым договорённостям.

Напомним, 19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль, в ответ, будет выпускать по 30 палестинских пленников за каждого гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.