Д. Трамп допустил встречу с В. Путиным до конца февраля

Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля. Он заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов при подписании своих новых указов во Флориде, передаёт «24KZ».

Американский лидер позитивно оценил прошедшие накануне переговоры между делегациями двух стран в Эр-Рияде. Стороны обсудили укрепление дипломатических отношений, а также возможное прекращение боевых действий в Украине.

Дональд Трамп, президент США:

- Переговоры с Россией прошли очень хорошо. Россия хочет что-то делать. Они хотят положить этому конец. Каждую неделю умирают тысячи солдат. В рамках мирового соглашения я бы поддержал развертывание в Украине европейских миротворческих войск.