Вода поднимется: приграничные регионы России готовятся к паводкам

Вода поднимется выше нормы на реках Дальнего Востока, Западной и Восточной Сибири. Такие прогнозы по весеннему половодью в России опубликовал Росгидромет. Какие российские регионы находятся в зоне риска по паводкам и как соседи готовятся к этой весенней угрозе, выясняла корреспондент «24KZ».

Дана Нуржан, корреспондент:

- Особая ситуация складывается на трансграничных реках, протекающих через юг Сибири — это Тобол, Ишим и Иртыш. У российских экспертов вызывает опасение то, что, согласно данным «Казгидромета», уже переполнено Сергеевское водохранилище на реке Ишим в Северо-Казахстанской области. Гидрологическую обстановку в бассейнах Ишима и Иртыша на территории России усложняет сильное промерзание грунта, говорят специалисты. Это уменьшает впитывание воды в почву при таянии снега. Мощные паводки уже начались в Центральной России. Из-за оттепели, какой не было более ста лет, реки вышли из берегов на три месяца раньше обычного. В частности, это случилось в Брянске и Рязани, а в Твери снесло мост. В зоне риска — Курганская, Тюменская, Омская, Челябинская и Оренбургская области.

В прошлом году Оренбургская область стала одной из наиболее пострадавших из-за беспрецедентного наводнения, а его последствия до сих пор не ликвидированы до конца. Тогда были затоплены десятки тысяч домов, под воду ушёл практически весь город Орск. Ущерб от паводка в этом регионе превысил 40 миллиардов рублей.

В этом году в Ириклинское водохранилище на реке Урал в Оренбургской области также ожидают высокий приток — на 70% выше нормы. Сейчас власти Оренбуржья требуют увеличить в два раза сброс с Ириклинского гидроузла, а также отрегулировать сброс с водохранилищ, которые его питают, — в Челябинской области и Башкортостане. В этих регионах также ожидают большое половодье и уже начали подготовку к нему по наихудшему сценарию возможного развития.

Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан:

- На территории Башкортостана определён 61 затороопасный участок на реках в 25 муниципальных образованиях. В случае необходимости на этих участках будут проведены взрывные работы для предотвращения подтоплений. Также определены предприятия, которые могут быть задействованы в проведении взрывных работ. Кроме того, заблаговременно спланировано проведение традиционных превентивных противопаводковых мероприятий, таких как чернение льда и его распиловка, а также обследование гидротехнических сооружений. Проведены текущий и плановый ремонты.

Дана Нуржан, корреспондент:

- В Челябинской области привлекут военных для взрывных работ — всего в этих мероприятиях будут участвовать девять тысяч человек и три тысячи единиц техники. Отметим, что уже состоялось первое заседание совместной российско-казахстанской рабочей группы по взаимодействию при пропуске половодий и паводков. Специалисты согласовали порядок обмена гидрологической информацией и данными о режимах работы водохранилищ, а также планы по предварительному сбросу воды в бассейнах трансграничных рек Урал, Тобол, Ишим и Иртыш.

Авторы: Дана Нуржан, Шахзод Гамиров.