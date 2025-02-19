Мощный шторм в США: число погибших возросло до 14 человек

Число погибших в результате мощного шторма в США возросло до 14 человек. Многие скончались из-за переохлаждения, передаёт телеканал CNN. Проливные дожди, вызвавшие масштабные наводнения, продолжаются несколько суток, передаёт «24KZ».

Больше всего пострадали штаты Кентукки, Джорджия, Западная Виргиния и Пенсильвания. Без электричества там остались около 80 тысяч домов. Разрушены десятки зданий и мосты, закрыты дороги. Идёт эвакуация. В пункты временного размещения доставили свыше тысячи человек.

Местные власти говорят, что непогода продлится ещё несколько дней, а жертв может быть больше.