ХАМАС готова освободить всех заложников в обмен на полное прекращение огня

Группировка ХАМАС заявила о готовности единовременно освободить всех израильских заложников, передаёт «24KZ».

В обмен требует полного прекращения огня и вывода ЦАХАЛ из сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.

Палестинское движение сделало заявление на фоне приближающихся переговоров о втором этапе мирного соглашения. На данный момент освобождены 19 израильских заложников и 5 тайских рабочих. Израиль, со своей стороны, выпустил из тюрем более тысячи палестинцев.

Халиль аль-Хайя, высокопоставленный чиновник ХАМАС:

- Израиль по-прежнему медлит и уклоняется от участия в переговорах по второму этапу, которые должны были начаться на 16-й день с момента подписания мирного соглашения. Движение ХАМАС готово немедленно приступить к переговорам по реализации положений второго этапа, а именно: полное прекращение огня, достижение устойчивого мира, полный вывод оккупационных сил из сектора Газа и завершение соглашения по второму этапу обмена пленными — и всё это одновременно.