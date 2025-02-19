Польские пограничники обнаружили 100 кг кокаина на дне Балтийского моря

Польские пограничники обнаружили более 100 килограммов кокаина на дне Балтийского моря, передаёт «24KZ».

Стоимость наркотиков оценивается в 15 миллионов американских долларов. В результате операции задержаны семеро подозреваемых.

Незаконный груз нашли при плановой проверке государственной инфраструктуры. Подозрения возникли после того, как сотрудники погранведомства заметили подозрительную активность гражданских судов. Следствие установило, что злоумышленники переправили запрещённые вещества из Южной Америки и планировали реализовать их в Польше.

Задержанным грозит лишение свободы сроком до 20 лет.