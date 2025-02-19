У Папы Римского Франциска развилась двусторонняя пневмония

У Папы Римского Франциска диагностировали двустороннюю пневмонию, передаёт «24KZ».

Респираторная инфекция привела к бронхиальной астме. Несмотря на это, 88-летний Святой Отец пребывает в хорошем расположении духа, сообщает пресс-служба Святого Престола в Ватикане.

Сейчас глава Католической церкви проходит лечение в римской клинике Агостино Джемелли. Его госпитализировали 14 февраля из-за проблем с дыханием.

Тем временем Ватикан отменил ближайшие аудиенции с Папой и делегировал другим лицам замещать Франциска на церковных мессах.