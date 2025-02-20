591 тыс. детей планируют вакцинировать от полиомиелита в секторе Газа. По информации телеканала Al Jazeera, акция затронет несовершеннолетних в возрасте до 10 лет. Кампания стартует через два дня и продлится до 26 февраля, передает «24KZ».

Координировать ее будут сотрудники ВОЗ и ЮНИСЕФ. По словам экспертов, анализы образцов объектов окружающей среды в анклаве показали, что почти 90% территории заражено вирусом. Ситуацию усугубляют переполненность в лагерях беженцев, отсутствие медикаментов, оборудования и антисанитария.

Напомним, кампания по вакцинации в секторе началась в сентябре после того, как Минздрав заявил о первом случае заболевания у 10-месячного ребёнка. Он был частично парализован после заражения полиомиелитом II типа. Позже вирус обнаружили в образцах местных сточных вод.