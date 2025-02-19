Путин оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин высоко оценил переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде, которые прошли накануне, передает «24KZ».

По его мнению, стороны сделали первые шаги к сотрудничеству по ряду вопросов, в том числе по возобновлению работы дипмиссий, ситуации в Украине и положению на Ближнем Востоке.

Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров с США и Украиной, но без доверия между Москвой и Вашингтоном продвижение невозможно.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

- Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения.