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Турецкая береговая охрана спасла нелегальных мигрантов в Эгейском море

  • 20.02.2025, 10:28
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Береговая охрана Турции обнаружила тела шести пассажиров, утонувших в Эгейском море. Инцидент произошел на побережье турецкого города Сельчук, передает «24KZ».

По данным местных властей, 20 человек были спасены с резиновой лодки, которая начала тонуть, ещё семерых достали их открытого моря. Пока турецкие власти устанавливают личности и гражданство нелегалов. Предположительно, группа беженцев направлялась в Грецию. Одно лицо, подозреваемое в контрабанде людей, было задержано для допроса.

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