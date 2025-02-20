Турецкая береговая охрана спасла нелегальных мигрантов в Эгейском море

Береговая охрана Турции обнаружила тела шести пассажиров, утонувших в Эгейском море. Инцидент произошел на побережье турецкого города Сельчук, передает «24KZ».

По данным местных властей, 20 человек были спасены с резиновой лодки, которая начала тонуть, ещё семерых достали их открытого моря. Пока турецкие власти устанавливают личности и гражданство нелегалов. Предположительно, группа беженцев направлялась в Грецию. Одно лицо, подозреваемое в контрабанде людей, было задержано для допроса.