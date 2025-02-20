Унция золота может подорожать на 9%

Один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозирует рост цен на золото. По данным конгломерата, уже концу года унция может подорожать на 9%, передает «24KZ».

Рост цен может спровоцировать тот факт, что мировые Центробанки увеличат покупку золотых слитков. 50 тонн золота в месяц в среднем может составить спрос со стороны мировых Центробанков. Это больше предыдущих оценок, говорят аналитики Goldman Sachs. Ещё более высокие расчёты озвучили в Bloomberg. Если в мире сохранится неопределенность относительно экономической политики, включая импортные пошлины, то золото продолжит дорожать. Эксперты полагают, что унция может достичь отметки в 3300 долларов. Впрочем, надо сказать, что в 2024 цена на золото била рекорды 40 раз.

«Котировки золота устойчиво повышались в этом году, обновляя исторические рекорды. На это повлияло то, что центральные банки увеличили закуп золота, а Федеральная резервная система понижала процентные ставки. Также инвесторы обеспокоены объявлениями президента США Дональда Трампа по поводу импортных пошлин», - отметили в Goldman Sachs.

ЗА ГОД УНЦИЯ ЗОЛОТА ПОДОРОЖАЛА НА 44%

Американский финансовый конгломерат Citigroup тоже озвучил свои прогнозы. Аналитики предполагают, что геополитическая напряженность и торговые войны, которые ведёт Трамп, повышают спрос на безопасные активы. Они не исключат версию, что унция золота может подорожать до 3 тысяч долларов уже в течение ближайших трёх месяцев. Отметим, за последний год драгоценный металл вырос в цене на 44% и сегодня торгуется выше двух 2900 долларов за унцию. К слову, своим видением по этому поводу поделился казахстанский финансовый аналитик Арман Бейсембаев. По его мнению, унция золота может достичь отметку в три тысячи долларов приблизительно через месяц.

Арман Бейсембаев, финансовый аналитик:

– Традиционный инструмент – это золото. Поэтому сейчас Центробанки мира как подорванные закупаются этим золотом, они складывают у себя в закромах, Нацбанк это делает, китайский цб это делает, российский цб это делает. Сейчас Европейский центральный банк уже бросился, а американские Центробанки активно покупают золото.

В КАЗАХСТАНЕ ЗА ГОД ГРАММ ЗОЛОТА ПОДОРОЖАЛ ПОЧТИ НА 60%

По информации Нацбанка, казахстанцы увеличили покупку золота на 6% по итогам 2024. Банкам второго уровня и обменным пунктам реализовали больше 47 тысяч мерных слитков. Отметим, за последний год один грамм драгоценного металла подорожал в Казахстане на 60%: с 29 тысяч и почти до сорока семи тысяч тенге. Эта цена стала рекордной. По данным Всемирного совета золота, на январь этого года в резервах Казахстана 295 тон товарного золота. Таким образом, наша страна находится на 20 месте по запасам между Великобританией и Ливаном.

В КАЗАХСТАНЕ ЗА ГОД ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОДОРОЖАЛИ НА 25%

Что касается ювелирных изделий, то за год они выросли в цене сразу на 25%. Примечательно, что сильнее всего подорожали обручальные кольца. Объём производства в денежном выражении достиг почти двух млрд тенге. Это в полтора раза больше по сравнению с 2023. Если говорить про мировой рынок ювелирных украшений, то он превысил 200 млрд долларов. Однако данная сумма по итогам этого года может вырасти на 5%. Такие прогнозы озвучили в компании Fortune Business Insights. Стремительный рост онлайн-продаж делают ювелирные изделия доступными для более широкой аудитории. Лидирует по доле Азиатско-Тихоокеанский регион – почти 40% от всего рынка ювелирных изделий. В частности, среди крупнейших числятся Китай, Индия и Япония.

Арман Бейсембаев, финансовый аналитик:

– Пока золото растёт, его можно купить, почему бы и нет. Золото – это неплохая защита от инфляции, потому что оно своей стоимости не теряет. Но покупать только золото я не стал. Пока есть доллар, есть доверие к доллару, пока эта валюта всё еще мировая, то держать в долларах.