600 тысяч палестинцев вернулись в сектор Газа с 19 января

600 тысяч палестинцев вернулись на север сектора Газа с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Многие из них шли пешком, передает «24KZ».

На родине люди столкнулись с проблемой – холодная погода, ветер и дожди. 90% домов в этой части анклава частично или полностью разрушены. Многие людям приходится ночевать под открытым небом. Они жалуются на отсутствие помощи от гуманитарных организаций. На местах нет пунктов раздачи питания и предметов первой необходимости. По данным ООН, на восстановление сектора понадобится больше 53 миллиардов долларов. А перестройка домов и зданий займёт до 30 лет.