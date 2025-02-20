Археологи впервые за 100 лет нашли гробницу фараона в Египте

Члены совместной египетско-британской миссии идентифицировали находящуюся недалеко от Луксора гробницу фараона Тутмоса II, передает «24KZ» со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

Гробница Тутмоса II стала первой, обнаруженной за последние 103 года. В последний раз гробницу фараона в Египте открывали в 1922 году — тогда исследователи нашли место погребения Тутанхамона.

Археологи смогли опознать гробницу Тутмоса II по алебастровым сосудам с именами фараона и его жены и преемницы Хатшепсут, одной из немногих женщин-правительниц Египта. Также в гробнице обнаружили фрагменты древней росписи со звездным небом. Изначально гробницу обнаружили в 2022 году, но тогда исследователи предположили, что она создавалась для Хатшепсут.

По словам исследователей, гробница была сильно повреждена в результате наводнения, которое произошло вскоре после смерти Тутмоса II. Его мумию обнаружили в 1881 году, но место захоронения фараона не было известно до сих пор.