The Guardian: хлорирование воды в США и ЕС повышает риск развития онкологии

Хлорирование питьевой воды на уровнях, типичных для США и Европейского Союза, может повышать риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли учёные Каролинского института в Швеции, передает «24KZ». Речь идёт о том, что в процессе дезинфекции воды хлором образуется побочные продукты, токсичные для организма.

Исследование показывает, что употребление хлорированной воды увеличивает вероятность образования рака мочевого пузыря, а также толстой или прямой кишки.

Хлорирование воды широко применяется с начала XX века. Этот метод помог сократить распространение таких опасных инфекций, как холера и брюшной тиф. Однако уже в 1970-х годах учёные обнаружили, что этот процесс имеет и обратную сторону. При взаимодействии хлора с органическими веществами в воде образуются сотни потенциально токсичных соединений. Сегодня каждая страна устанавливает свои предельно допустимые нормы хлорирования. Например, в США этот показатель не должен превышать 80 микрограммов на литр жидкости, а в странах Европейского Союза – 100, но последние исследования вызывают тревогу. Риск развития рака может увеличиваться уже при концентрации в 40 микрограммах. Для сравнения, такие уровни недавно зафиксировали в Нью-Йорке. Об этом заявили шведские ученые из Каролинского института.

Эмили Хёльт, исследователь из Каролинского института в Швеции:

– При добавлении хлора в воду в большинстве централизованных систем водоснабжения образуются побочные продукты – тригалометаны. Этот метод дезинфекции дешёвый и эффективный, однако несёт определённые риски. Анализы показывают, что употребление хлорированной воды увеличивает вероятность рака мочевого пузыря на 33%, а риска рака толстой или прямой кишки – на 15%. Альтернативные методы очистки воды, такие как обработка ультрафиолетом или новые системы фильтрации, могут снизить онкологические риски, но являются гораздо более затратными.

В ШОТЛАНДИИ РАЗРАБОТАЛИ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД К ОЧИСТКЕ ВОДЫ

Говоря об альтернативных методах очистки воды, в Шотландии запустили новую технологию, схожую с обычной дистилляцией. Только в этом случае устройство нагревает воду до газообразного состояния с помощью механического сжатия и не оставляет загрязнений после обработки. В процессе не используют химикаты и расходные материалы. Это позволяет получать питьевую воду сразу, а также экономить на эксплуатации, делятся разработчики. Одна установка способна производить до 250 литров в день. Создатели устройства надеются, что в будущем их технологию удастся использовать в зонах стихийных бедствий для помощи людям, а также снизить зависимость от использования пластиковых бутылок – одну из основных причин загрязнения экологии.

Дункан Питерс, автор проекта по очистке воды:

– Десятки тысяч объектов недвижимости в Шотландии зависят от частных источников водоснабжения, таких как колодцы, скважины и родники, в 14% из них обнаружена кишечная палочка. Одна установка обойдется примерно в 50 или 60 тысяч фунтов стерлингов. Вы сможете очистить воду из любого источника в мире до очень высокого стандарта, без расходных деталей. Это означает, что качество воды со временем не ухудшится, здесь нет фильтров, которые могут засориться.

ТОП-10 СТРАН С ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Ежегодно Центр экологической политики и права при Йельском университете публикует рейтинг самых экологически чистых стран мира. Одним из ключевых критериев является качество питьевой воды. Согласно последнему исследованию, в ТОП-10 вошли Финляндия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Швейцария, Великобритания, США, Норвегия и Люксембург. Здесь водоснабжение находится под строгим контролем, а вода проходит многоступенчатую очистку, что делает её безопасной для питья прямо из-под крана.

Швейцария по праву считается «водокачкой Европы». Ей принадлежит около 6% запасов всей пресной воды на континенте. Благодаря горному рельефу страна является естественным хранилищем снега и льда. Дополнительно водные ресурсы пополняются за счёт дождей и таяния ледников. Объём грунтовых вод Швейцарии оценивается в 150 млрд кубометров, но для собственных нужд страна использует всего около миллиарда кубометров в год, что покрывает 80% потребностей в воде. Остальные 20% поступают из рек и озёр. Особенность швейцарской водопроводной системы в том, что 40% воды из-под крана – это чистая горная вода, что делает её одной из самых качественных в мире.

Германия тоже не испытывает дефицита питьевой воды. В стране используется лишь 17% доступных ресурсов, в основном из грунтовых и артезианских источников. Озёра и водохранилища обеспечивают ещё 12%, пишет Deutsche Welle. Водоснабжение – государственная задача, за которую отвечают коммунальные предприятия. Контроль качества ведётся по закону и охватывает все этапы подготовки воды – от скважин до очистки методом фильтрации.

Согласно исследованию Федерального объединения коммунальных предприятий, 83% жителей Германии довольны качеством водопроводной воды. А больше 90% уверены, что она не представляет опасности.