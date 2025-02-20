ХАМАС передал Красному Кресту тела четырёх погибших заложников

Теперь о событиях в мире. ХАМАС передал Красному Кресту тела четырёх израильских заложников, передаёт «24KZ».

Среди жертв — два мальчика, их мать и израильский журналист, сообщает телеканал Al Jazeera.

Палестинское движение утверждает, что все они погибли в результате авиаударов ЦАХАЛ. Процесс передачи останков пленных состоялся в городе Хан-Юнисе. Позже тела переправят в Израиль для опознания.

Напомним, 19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. На данный момент освобождены 23 израильских заложника и пять тайских рабочих. Израиль, со своей стороны, выпустил из тюрем больше тысячи палестинцев.