Нарушители ПДД в Германии обязаны пройти медико-психологическое обследование

Ежегодно в ДТП погибают около 1,3 млн человек во всем мире, ещё миллионы – получают травмы, сообщают в ВОЗ. Тех, кто допустил аварию, лишают водительских прав и отправляют на пересдачу, передает «24KZ».

В Германии водителей, нарушивших правила дорожного движения больше трех раз, лишают прав на 3 месяца. После этого их направляют на медико-психологическое обследование, также известное как «Идиотентест». Проверка проводится в том случае, если водителя задержали за вождение в нетрезвом состоянии, агрессивное поведение или превышение скорости. Тест длится около 3-х часов. На нем оцениваются когнитивные функции человека, такие как внимание, реакция и восприятие. Стоимость составляет до 700 евро. Перед его прохождением нарушитель должен посетить 40 сеансов с психологом, где его будут обучать дорожному этикету.

В ЯПОНИИ ВОССТАНОВИТЬ ПРАВА СТОИТ $4000

В Японии действует строгая система баллов для водителей, нарушающих правила дорожного движения. Очки начисляются в зависимости от тяжести нарушения. Например, за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения можно получить 6 баллов, а за проезд на красный свет – 3. Если водитель набирает больше 6 баллов в течение 3-х лет, его права замораживаются. Чтобы восстановить их, необходимо пройти специализированный курс, медицинское обследование и повторно сдать экзамен. Процесс может занять до трех месяцев в зависимости от степени нарушения. Стоимость процедуры варьируется от полутора до 4-х тысяч долларов.

В КЫРГЫЗСТАНЕ ЗА ЕЗДУ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ ЛИШАЮТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ НА ТРИ ГОДА

В Кыргызстане за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителей на год лишают водительских прав. В случае повторного нарушения – на 3 года. Машину временно конфискуют. А самого нарушителя помещают под арест на 10 суток. При этом меры не распространяются на людей с инвалидностью, беременных и женщин старше 55 лет. Для них предусмотрен штраф в размере 230 долларов. На пересдачу прав отправляют водителей, трижды нарушивших правила дорожного движения в течение года. К ним относятся превышение скорости, маневрирования с выездом на встречную полосу, автохулиганство и другие.

Автор: Райхан Серикова