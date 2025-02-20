Высокооктановый бензин на Кубе теперь продаётся только за доллары США

Высокооктановый бензин на Кубе теперь можно приобрести только за доллары США. Это первый товар социальной значимости, продаваемый здесь за американскую валюту, передаёт «24KZ».

По данным Reuters, Гавана пошла на этот шаг из-за недоступности премиального топлива на международном рынке. Причина тому — нефтяное эмбарго США.

При этом государственный транспорт будут заправлять обычным бензином, а не класса «экстра». Многие возмутились нововведением, поскольку оно может негативно отразиться на сферах, где необходимо использовать новые машины.

Кроме того, в стране нет доступного официального рынка обмена валют, а на сером доллар продаётся по высокому курсу.