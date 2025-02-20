Компания И. Маска создаст сверхскоростную подземную транспортную систему в Дубае

Компания Илона Маска создаст сверхскоростную подземную транспортную систему в Дубае. Об этом американский предприниматель сообщил на своей странице в Х, передаёт «24KZ».

Проект получил название «Дубайская петля». По концепции, электрокары будут передвигаться со скоростью 160 километров в час. Длина туннеля составит 17 километров. Он соединит ключевые районы мегаполиса.

Система сможет обслуживать до 100 тысяч пассажиров в час. На первом этапе планируется открыть 11 станций.