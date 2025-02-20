Вулкан Этна извергается в Сицилии

В Сицилии извергается вулкан Этна. Тысячи туристов съехались посмотреть на него и покататься на лыжах рядом с лавой, передаёт «24KZ».

Местные власти в ужасе: люди рискуют жизнью и мешают спасателям работать.

В итальянской Сицилии уже две недели продолжается извержение вулкана Этна. Из нескольких кратеров текут многокилометровые реки лавы, а в воздух поднимается густой шлейф пепла. Посмотреть на это природное явление съехались тысячи туристов. Они игнорируют призывы властей не приближаться к опасной зоне, фотографируются на фоне лавы, катаются на лыжах и сноубордах рядом с ней, а некоторые даже используют застывшую лаву в качестве пепельниц.

Глава местной службы гражданской обороны Сальво Кочина назвал поведение туристов «диким» и предупредил, что они мешают спасателям выполнять свою работу.