ООН: к 2040 году уровень дефицита воды в Центральной Азии может вырасти в 3 раза

К 2040 году дефицит воды в Центральной Азии может вырасти в 3 раза, а ежегодные убытки от её неэффективного использования составят 2 миллиарда долларов. Такой прогноз озвучили эксперты ООН, передаёт «24KZ».

Объём воды, поступающей с ледников, уменьшается с каждым годом, тогда как спрос на ресурс продолжает расти. Усугубляет ситуацию и тот факт, что Афганистан строит канал Куш-Тепа с водоотведением из Амударьи.

По оценкам специалистов, он будет забирать примерно четверть годового стока реки, что сократит общий объём воды на 12%. Это может привести к дефициту в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. При этом власти Кабула не принимают участия в совместных обсуждениях стран по управлению водными ресурсами.

Юлия Тромбицкая, юрист секретариата Конвенции ООН по воде:

- Мы обсудили результаты глобального мониторинга. Сейчас страны региона активно работают над эффективным использованием воды и улучшением состояния трансграничных рек. Однако проблемы с подземными водами всё ещё остаются нерешёнными.