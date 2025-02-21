50 тысяч человек могут быть уволены из минобороны США

Около 55 тысяч человек могут быть уволены из министерства обороны США по решению администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает «24KZ».

В первую очередь сокращения коснутся сотрудников с так называемым испытательным сроком. По информации телеканала, увольнения, как ожидается, начнутся уже сегодня.

Напомним, ранее за Пентагон взялся миллиардер Илон Маск. Так, сотрудники нового Департамента эффективности государственного управления уже начали проверку бюджетных расходов ведомства.

Отметим, что консультативный орган создан для оптимизации государственных затрат. Его и возглавляет знаменитый основатель SpaceX. Основная цель аудита – выявить неэффективные распределения средств и предложить меры по сокращению оборонных расходов. Аудиторы уже получили доступ к информационным системам и базе данных.

Министерство обороны США располагает бюджетом в 850 млрд долларов и насчитывает более 2 млн военнослужащих. Пентагон также владеет значительной частью конфиденциальной информации по национальной безопасности страны.

По официальным заверениям, меры должны помочь оптимизировать траты без ущерба для обороноспособности США.