Взрывные устройства сработали в трех автобусах в Израиле

Три автобуса взорвались в израильских городах Бат-Ям и Холон, передает «24KZ». В результате ЧП никто не пострадал, сообщает BBC.

Полиция обнаружила несколько взрывных устройств в других транспортных средствах, которые не сдетонировали. Их таймеры были запрограммированы на одновременное срабатывание во время выхода на маршруты, пишет Times of Israel.

Ответственность за произошедшее взяло военное крыло группировки ХАМАС c Западного берега реки Иордан, где ЦАХАЛ проводит боевые действия. Власти Израиля приказали военным начать контртеррористическую операцию и усилить рейды на этой палестинской территории.

Тем временем в ряде израильских городов усилили меры и остановили курсирование всех автобусов, поездов и трамваев для дальнейших проверок.