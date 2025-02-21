Что изменилось за первый месяц президентства Трампа

Прошёл ровно месяц с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, сообщает «24KZ». Новый, а точнее уже знакомый американцам президент, не стал терять времени и сразу перешёл к обещанным мерам: жёсткие тарифы, сокращение федерального аппарата и дипломатические шаги.

Всё это повлияло на мировую экономику и финансовые рынки. Сразу после победы Трампа на выборах доллар начал укрепляться. В день его инаугурации курс составлял 527 тенге. Однако спустя месяц тенденция изменилась – доллар подешевел до 502 тенге.

Месяц после инаугурации Трампа: золото подорожало на 8%

Золото стало одним из самых привлекательных активов за последний месяц. Фьючерсы металла выросли на 8% с момента инаугурации Дональда Трампа. По мнению экспертов американского финансового конгломерата Citigroup, спрос на безопасные активы в мире повысился на фоне геополитической напряженности и торговых войн, которые ведёт Трамп. Дополнительный импульс росту золота придало ослабление доллара.

Аналитики не исключают, что в ближайшие три месяца унция металла может достичь цены в 3000 долларов. Сейчас его средняя стоимость на 100 долларов ниже.

Отавио Коста, макроэкономический стратег Crescat Capital:

- Мир в режиме реального времени переживает исторический урок о значимости золота. В связи с ростом бюджетного дефицита США и вступлением экономик стран G7 в период оживления производства и деглобализации золото всё чаще рассматривается как средство защиты от финансовой нестабильности.

Месяц после инаугурации Трампа: нефть марки Brent подешевела на 6,6%

За месяц с инаугурации Дональда Трампа нефть марки Brent подешевела почти на 7%. Причиной проседания во многом стала риторика американского лидера. Вступив в должность во второй раз, он объявил о планах увеличить добычу ископаемого топлива, включая снятие ограничений на бурение в прибрежных водах. Это вызвало опасение перенасыщения рынка и, как следствие, снижение цен. Затем этому способствовали опасения нефтедобывающих компаний относительно глобальной торговой войны.

Всего неделю назад Трамп обложил 25-процентными налогами весь импорт стали и алюминия. Ограничения на ввоз специальной стали могут нарушить работу энергетического сектора. Аналитики Bank of America также отмечают, что возможное окончание конфликта в Украине и связанные с этим изменения в санкционной политике России могут привести к увеличению предложения нефти на рынке и, как следствие, вновь к снижению цен. Сейчас баррель нефти сорта Brent торгуется по $76. По оценкам банка J.P. Morgan, она может опуститься до $60 за бочку к концу года.

Месяц после инаугурации Трампа: торговые пошлины и ответные реакции

Введение тарифов со стороны США вызвало колебания в настроениях торговых партнёров. Япония попросила Вашингтон освободить её от пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз готов ввести зеркальные ответные меры. А с Китаем отношения складываются ещё более драматично. Власти Пекина уже ввели ответные пошлины на американский энергетический экспорт до 15%, а также сельхозтехнику.

Трамп отреагировал незамедлительно и поручил разработать зеркальные тарифы против тех стран, где действуют аналогичные меры на американские товары. Теперь Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на импортируемые автомобили, полупроводники и фармацевтику. Такими мерами президент США хочет дать возможность данным секторам обосноваться в Америке, открыть там производство и таким образом избежать таможенных пошлин. Окончательное решение американский лидер намерен принять до 2 апреля.

Дональд Трамп, президент США:

- У нас дефицит в 350 млрд долларов. Они не покупают наши автомобили, они не покупают нашу сельхозпродукцию, они не покупают почти ничего, очень мало. Нам придется это исправить. Мы это сделаем, я в этом не сомневаюсь.

Месяц после инаугурации Трампа: курс на мир

Вопросам внешней политики Трамп уделяет не меньше времени, чем внутренним проблемам страны. На Ближнем Востоке, как и обещал американский лидер, уже действует режим перемирия, хоть и с небольшими осложнениями.

Наконец, дело дошло до разрешения конфликта в Украине. В разгар предвыборной гонки миллиардер заявлял, что урегулирует ситуацию за полгода. Старт уже дан. Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и России, на которых стороны, среди прочего, договорились создать рабочие группы для урегулирования вопроса. Встреча представителей Вашингтона и Москвы, как заверили стороны, должна подготовить почву для встречи президентов двух стран – Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам американского лидера, это может произойти уже в конце февраля.