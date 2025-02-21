Сильные наводнения обрушились на южные регионы Перу

На южные регионы Перу обрушились сильные наводнения, сообщает «24KZ». В нескольких населенных пунктах реки вышли из берегов из-за сильных дождей, которые шли там несколько суток подряд.

В городе Наска водой смыло несколько домов и дороги, из-за чего сотни местных жителей оказались заблокированы. В регион направили спасателей. Людям доставляют еду и помогают размещать вокруг домов мешки с песком.

Ранее власти Перу объявили чрезвычайное положение в 157 округах нескольких регионов из-за продолжающихся дождей.