Урожай пшеницы оказался под угрозой в Индии

В Индии под угрозой оказался урожай пшеницы, передает «24KZ». Причина – тёплая погода и редкие дожди, которые привели к засухе. Больше всего пострадал северо-запад страны, где выращивается основная часть зерна.

По данным местного метеорологического департамента, январь этого года стал третьим самым тёплым с начала XX века. Синоптики сообщают, что тёплая и сухая погода сохранится как минимум ещё месяц, что продолжит снижать общую урожайность пшеницы.

Отметим, что Индия является вторым крупнейшим производителем в мире. Снижение урожая может подорвать усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие. Кроме того, это способно привести к снижению или отмене 40-процентной импортной пошлины на зерно.