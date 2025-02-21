Казахстан становится трендом

В последние месяцы Казахстан привлек внимание международных СМИ как одно из перспективных туристических направлений, передает «24KZ» со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

Ведущие издания отмечают уникальные особенности страны и растущий интерес к ее культурному и природному наследию.

В списке лучших мест для путешествий 2025 года по версии CNN Travel Алматы был назван «новой столицей стиля» Центральной Азии. Город с его потрясающей кухней, активной ночной жизнью и динамичной культурной сценой оказался идеальным местом для тех, кто ценит уникальные природные ландшафты и близость к горным вершинам.

Condé Nast Traveller выделяет возрождение традиционной казахской кухни, которое стало важным элементом туристического опыта. Казахстан возвращается к своим корням и вновь открывает для туристов свою кулинарную идентичность.

Forbes Italia в свою очередь отмечает Казахстан как трендовое направление для любителей неспешного туризма и аутентичных впечатлений. Прямое авиасообщение между Казахстаном и Италией только укрепляет туристические потоки и способствует развитию осознанного и регенеративного туризма.

Кроме того, американские travel-журналисты выпустили книгу Almaty Through American Eyes, в которой поделились своими впечатлениями о культурных традициях и природных красотах страны. Авторские рассказы о казахстанских достопримечательностях позволили западной аудитории увидеть страну через призму уникальных местных обычаев и гастрономии.

Эти публикации подчеркивают Казахстан как страну с богатым культурным наследием и разнообразием природных ресурсов, привлекая внимание путешественников со всего мира.