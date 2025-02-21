Канада объявила наркокартели террористическими организациями

По американскому пути пошла Канада, передает «24KZ». Соседняя страна включила 7 международных наркокартелей в список террористических организаций для борьбы с контрабандой опиоидов и оружия, сообщает министр общественной безопасности Дэвид Макгинти.

Данная мера даёт местным правоохранительным органам больше полномочий, чтобы отслеживать и пресекать финансирование нелегальной деятельности.

Напомним, накануне в Штатах также объявили наркокартели террористическими организациями. Вместе с этим страны создадут совместную оперативную группу по борьбе с преступностью, подчёркивает Макгинти.

Дэвид Макгинти, министр общественной безопасности Канады:

- Мы будем тесно сотрудничать с США, чтобы прекратить контрабанду наркотиков и оружия в нашу страну. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность Канады. Мы не сможем справиться с этими проблемами, если не решим их вместе. Это неотъемлемая часть нашего пограничного плана. США – наш сосед, крупнейший торговый партнер и союзник. Мы организуем совместные ударные силы между нашими ведомствами, чтобы справиться с проблемой.