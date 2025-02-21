Школьники вышли на протесты против иммиграционной политики Трампа

Сотни школьников в Лос-Анджелесе вышли на демонстрации против иммиграционной политики Дональда Трампа, передает «24KZ». Ученики прошли маршем по главным улицам, держа в руках плакаты. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Из-за обещания Трампа депортировать миллионы нелегальных мигрантов их родители боятся отправлять своих детей на уроки. Многие из них пропускают занятия, опасаясь внезапных иммиграционных рейдов.

По данным Washington Post, решение Трампа о массовой депортации поставило под угрозу более 733 тысяч школьников. Согласно Конституции США, они имеют право на школьное образование, однако указ политика делает их пребывание в стране незаконным.