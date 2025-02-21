В США утвердили нового главу ФБР

Кэш Патель утвержден Сенатом США на должность директора ФБР, сообщает «24KZ». В поддержку его кандидатуры выступил 51 законодатель, против – 49.

Республиканец Патель – бывший адвокат, федеральный прокурор член Палаты представителей и органов национальной безопасности. В качестве главы ФБР он планирует усилить роль агентства в борьбе с нелегальной миграцией и насильственными преступлениями, которые являются главными приоритетами политики новой администрации.

Как отмечает «Голос Америки», администрация Трампа стремится поставить под контроль и ФБР, и его головное агентство – Министерство юстиции США, бросая вызов многолетним традициям независимости. При этом предыдущий глава ведомства Кристофер Рэй также был назначен Трампом, в его первый срок 7 лет назад.