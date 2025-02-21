Сильный снегопад накрыл Стамбул

Власти Стамбула отменили занятия во всех школах из-за сильного снегопада. Закрыты также детские сады, передает «24KZ».

На дороги запретили выезжать курьерам на мотоциклах и мопедах. Меры были приняты для того, чтобы не создавать пробки на перегруженных трассах мегаполиса и облегчить работу общественного транспорта.

Для удобства жителей работу метро, некоторых автобусных маршрутов и электричек продлили на два часа.

Обильные осадки накрыли турецкий город несколько дней назад. Из-за сложных погодных условий парализовано движение на основных автомагистралях, отменены авиарейсы. Аэропорт имени Сабихи Гёкчен сообщил об отмене 30% запланированных на пятницу и субботу внутренних и международных авиарейсов.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до понедельника.