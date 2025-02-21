Аномально холодная погода установилась в Техасе

Аномально низкие температуры сохраняются на севере американского штата Техас, сообщает «24KZ». Столбик термометра в некоторых округах региона опустился до минус 12 градусов. Похолодание сопровождается сильными ветрами.

Чтобы помочь пережить морозы тысячам бездомных, в штате открыли специальные пункты обогрева. В них люди могут переночевать и пожить некоторое время. По данным местных благотворительных организаций, их услугами уже воспользовались больше 4 тысяч человек.

Заморозки, по прогнозам синоптиков, продлятся до следующей недели.