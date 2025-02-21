ЕЦБ зафиксировал рекордный убыток по итогам 2024 года

Европейский центральный банк зафиксировал рекордный годовой убыток по итогам 2024 года, сообщает «24KZ».

Сумма приблизилась к 8 млрд евро. Они останутся на балансе и будут компенсированы будущей прибылью, следует из отчета финансового регулятора.

Основной причиной балансовых потерь стало повышение процентных ставок в предыдущие два года. Тогда Европейский центральный банк боролся с высокой инфляцией в еврозоне.

Несмотря на финансовые потери, позиция банка остается устойчивой. Его капитал и переоценочные резервы в конце 2024 года составили 59 млрд евро, из которых 10 млрд добавил рост цен на золото.