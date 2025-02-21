Снежный коллапс в Грузии: дальнобойщики простаивают на трассе вторые сутки

Обильные осадки выпали в южных городах Грузии, создав неудобства для жителей и международных перевозчиков, передает «24KZ».

Юлия Тужилкина, корреспондент:

– Ещё несколько дней назад жители Батуми и Тбилиси наслаждались весенним теплом. В городах уже зацвели миндаль и магнолии. Однако непогода стремительно изменила картину по всей стране. На Военно-Грузинской дороге выпало более 40 сантиметров снега, что значительно осложнило движение транспорта.

Из-за опасности схода лавин дорога к границе с Россией на некоторых участках закрыта уже вторые сутки. На обочине выстроилась очередь из грузовиков.

Самвел Григорян, водитель грузовика:

– Еду из Армении, везу кормовую муку. Уже стою пять часов. Никаких сообщений нет, когда откроют. Пока стоим, ждем, не знаем, что будет. Зимой часто бывает эта проблема. А летом, я бы не сказал: заехал на стоянку, когда твоя очередь, поехал. А вот зимой гора мешает нам ездить.

Среди застрявших в снегу водители из Армении, Турции, Узбекистана и Казахстана. Большинство – опытные дальнобойщики. Но есть и те, кто впервые столкнулся с суровой зимней погодой в Грузии.

Иван, водитель грузовика:

– Еду из Турции в Россию. Работаю уже, наверное, 7-8 лет. Первый раз в Грузии застрял. Обещали дня 2-3 и поедем. А как оно пойдет, кто знает.

Из-за снегопадов перекрыты несколько международных трасс. Дорожные службы работают без перерывов, тем не менее, движение остаётся затруднённым. Снегом засыпало туристический Батуми и Кахетию. В некоторых регионах для посещения закрыты достопримечательности. По прогнозам синоптиков, снежная погода продлится до конца этой недели.

Авторы: Юлия Тужилкина, Шалва Сурамелашвили