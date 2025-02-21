Как за рубежом поощряют информаторов о фактах коррупции

Дания ежегодно входит в тройку государств с самым низким уровнем коррупции. В стране действует около 20 антикоррупционных законов, передает «24KZ». Так, граждане имеют право контролировать деятельность чиновников и анонимно сообщать в правоохранительные органы о подозрениях в хищении. За важную информацию вручают благодарственные письма и даже процент от суммы взятки.

В США ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДО $5 МЛН ЗА ИНФОРМАЦИЮ О КОРРУПЦИИ

Первыми на международной арене инициаторами активного противодействия коррупции внутри страны стали США. На сайте Министерства торговли работает специальная горячая линия. Сотрудник любой компания может сообщить о случаях использования взяток при заключении международных контрактов. Кроме того, в стране действует закон, по которому граждане могут получить вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию, помогающую заморозить, арестовать или вернуть коррупционные активы. Благодаря таким заявлениям в 2020 году в бюджет страны вернули свыше полутора миллиардов долларов.

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ИНФОРМАТОРОВ О КОРРУПЦИИ ЗАЩИЩАЮТ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

В Южной Корее действует Комиссия по борьбе с коррупцией и гражданским правам. Эта структура отвечает за прием сообщений о коррупционных правонарушениях, защиту информаторов и предоставление им вознаграждений. Размер материального поощрения зависит от характера и значимости предоставленной информации. Важно отметить, что охрана для инсайдеров распространяется как на государственных служащих, так и на работников частного сектора. В наши дни государство активно создает прозрачную систему и принимает меры по борьбе с коррупцией.

В КЫРГЫЗСТАНЕ ИНФОРМАТОРЫ ПОЛУЧАЮТ 10% ОТ СУММЫ

В Кыргызстане утвержден порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам, заявившим о коррупции. Информаторы получают 10% от суммы средств, возмещенных по делу и поступивших в доход государства, но не более одного миллиона сомов. Однако деньги выплачиваются не сразу, а после подтверждения факта мздоимства. В этом случае информатор получает свою законную долю в течение 10 дней. К слову, благодаря антикоррупционным мерам за четыре года государству удалось вернуть до 125 миллиардов долларов.

Автор: Дана Ермак