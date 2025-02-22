Налог на дорожные пробки отменили в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп отменил налог на въезд в загруженные районы Нью-Йорка, передаёт «24KZ».

Тариф на дорожные пробки ввели полтора месяца назад. Водители должны были платить до 9 долларов за езду по наиболее загруженным улицам Манхэттена в часы пик.

Такими мерами администрация Джо Байдена хотела сократить трафик, снизить уровень выбросов CO₂ и привлечь дополнительные средства для модернизации общественного транспорта.

Автовладельцы и малый бизнес восприняли новость с облегчением, а представители Транспортного управления Метрополитена подали иск в федеральный суд, настаивая на необходимости сохранить налог. По их мнению, он способствовал снижению уровня пробок и улучшению качества воздуха в городе.

Несмотря на то, что налог отменён, судебные разбирательства продолжаются.