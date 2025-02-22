Вирусологи выявили новый коронавирус у летучих мышей в Китае

Китайские учёные обнаружили новый вид коронавируса, передаёт «24KZ».

Группа вирусологов из Гуанчжоуской лаборатории выявила патоген у летучих мышей во время исследования.

Результаты экспериментов показали, что вирус способен заражать людей тем же путём, что и COVID-19. Особенно уязвимыми могут оказаться клетки дыхательных путей и кишечника.

Вирусологи отмечают, что новый штамм способен заражать более широкий круг хозяев и обладает высоким потенциалом межвидовой передачи. Однако учёные пока не установили, может ли он передаваться от человека к человеку.