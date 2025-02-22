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Сумки учеников начнут проверять в школах во Франции

  • 22.02.2025, 09:00
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Во французских школах этой весной введут проверки сумок учащихся, передаёт «24KZ».

В Министерстве образования страны сообщили, что инициатива направлена на борьбу с насилием в учебных заведениях. Личные вещи школьников будут досматривать сотрудники правоохранительных органов на входе.

Нововведение вступит в силу в марте. Если у ребёнка обнаружат запрещённые предметы, например, холодное оружие, то его автоматически направят на дисциплинарный совет. Об инцидентах также будут оповещать прокуратуру.

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