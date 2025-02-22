Спрос на сервисы OpenAI растёт в мире

Спрос на сервисы американской компании-разработчика OpenAI продолжает расти, передаёт «24KZ».

За последние три месяца число пользователей увеличилось на 33% и достигло 400 миллионов. Чаще всего люди используют чат-бот ChatGPT.

Среди клиентов компании — крупнейшие мировые бренды, такие как Uber и Moderna. При этом конкуренция в индустрии искусственного интеллекта усиливается. В январе китайская компания DeepSeek представила собственный сервис на базе искусственного интеллекта.

Платформа быстро привлекла внимание пользователей по всему миру и стала серьёзным соперником OpenAI.