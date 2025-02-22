ХАМАС освободит последнюю партию заложников в рамках первого этапа сделки с Израилем

Палестинское движение ХАМАС предоставило Израилю список заложников, которых освободят 22 февраля, передаёт «24KZ».

Шестеро мужчин в возрасте от 21 года до 39 лет — из тех, кого должны освободить в рамках первого этапа соглашения о перемирии. Четверых мужчин похитили 7 октября 2023 года. Двое находились в секторе Газа около десяти лет.

В свою очередь, ЦАХАЛ должен выпустить 602 палестинских заключённых. Напомню, соглашение о прекращении огня вступило в силу 19 января.