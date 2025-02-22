Жители США добиваются выплат компенсаций после урагана «Хелен»

Жители Северной Каролины продолжают восстанавливать регион после разрушительного урагана «Хелен». По данным властей, помощь уже получили 70% пострадавших, однако многие до сих пор не могут добиться компенсаций, передаёт корреспондент «24KZ».

Жительница штата Северная Каролина Эмили Рассел — одна из тысяч пострадавших от урагана «Хелен». Её дом был полностью разрушен 26 сентября прошлого года, а обещанной помощи от правительства женщина до сих пор не получила. Ранее она подала три заявки в Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, но все их отклонили. Рассел считает, что отказали ей из-за того, что дом был незастрахован. Здание вызвались восстанавливать местные волонтёры, а сама женщина пока живёт в небольшом трейлере неподалёку.

Эмили Рассел, местная жительница:

- Мой дом не был застрахован. Но я всё равно думала, что, возможно, мне повезёт, и я получу помощь от Федерального агентства по управлению в ЧС. Я подала заявление практически сразу. Спустя три недели приехал инспектор и оценил состояние дома. Он сказал, что восстановить его уже не удастся. После этого никакой помощи от правительства так и не последовало. Я чувствую себя опустошённой и потерянной.

Между тем в Федеральном агентстве по управлению в ЧС заявляют, что на сегодня помощь получили уже 70 % жителей штата. Размер выплат зависит от степени разрушений. Большая часть людей получила денежные компенсации в размере 10 тысяч долларов, около 4% — от 25 до 40 тысяч долларов. Остальным выделили гранты на временное жильё, ремонт домов или небольшие займы для покрытия незастрахованных потерь. В целом на эти цели власти направили порядка 750 миллионов долларов.

Вики Ревис, местная жительница:

- Лично у меня нет никаких жалоб. Я думаю, власти делают всё, что могут. Возможно, у некоторых людей слишком завышенные ожидания.

Тем временем президент США Дональд Трамп грозится упразднить Федеральное агентство по ЧС. По его словам, чрезмерная бюрократия в ведомстве замедляет процесс восстановления штатов после стихийных бедствий. Критикует организацию и миллиардер Илон Маск, который возглавляет Департамент эффективности правительства страны. По его словам, FEMA тратит деньги не по назначению. Он отметил, что за неделю агентство освоило 59 миллионов долларов из госказны на размещение нелегальных мигрантов в отелях премиум-класса.

Дональд Трамп, президент США:

- Ураган «Хелен» был одним из самых страшных стихийных бедствий в истории Америки. Он был намного хуже, чем его описывали. В какой-то момент экстренные вызовы в Агентстве по ЧС остались без ответа. Они не выполняли свою работу. Я подпишу указ о начале процесса фундаментального реформирования и перестройки FEMA или, может быть, упразднения ведомства. FEMA — это очень большое разочарование. Они стоят огромных денег, они очень бюрократичны и крайне медлительны. Я думаю, когда у штата есть проблема, её должны решать местные власти — они лучше знают свою землю.

Ураган «Хелен» обрушился на шесть штатов Америки в сентябре прошлого года. Его признали самым разрушительным в истории страны. Стихия унесла жизни 230 человек. Ущерб составил почти 80 миллиардов долларов.

Автор: Райхан Серикова.