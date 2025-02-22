Совбез ООН принял резолюцию о прекращении боевых в Конго

Члены Совета Безопасности ООН приняли резолюцию о прекращении боевых действий на востоке Демократической Республики Конго, передаёт «24KZ».

Из документа следует, что повстанцы группировки «Движение 23 марта» должны прекратить насилие в регионе и вывести оттуда свои войска.

Напомним, за последние два месяца боевики, которые представляют интересы этнического меньшинства тутси, усилили атаки на границе с Руандой. Там нет электричества, не работают водопровод и мобильная связь. Тысячи жителей ежедневно покидают свои дома. В основном они бегут в соседнюю Бурунди.

С начала месяца, по данным ООН, туда прибыли более 40 тысяч беженцев. Больше половины из них – женщины и дети.

Отметим, «Движение 23 марта» неоднократно обвиняли в поддержке со стороны Руанды, при этом обе стороны отрицают данный факт. Власти Конго разорвали дипломатические отношения с Руандой и отозвали оттуда своих дипломатов.