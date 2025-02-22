Кыргызстан и Таджикистан подписали историческое соглашение о границе

Кыргызстан и Таджикистан подписали историческое соглашение о государственной границе. Заключительные переговоры прошли в Бишкеке, где состоялась встреча правительственных делегаций. Их возглавили руководители Госкомитетов национальной безопасности двух стран. Как проходили переговоры, выяснял корреспондент «24KZ».

Совместное заседание в Бишкеке стало завершающим этапом длительных переговоров, которые продолжались два года. Рабочие группы обсуждали делимитацию и демаркацию границы попеременно, встречаясь на территории Кыргызстана и Таджикистана. Соглашение, одобренное в Бишкеке главами спецслужб соседствующих государств, теперь будет отправлено на подпись президентам двух стран.

Саймумин Ятимов, председатель ГКНБ Таджикистана:

- Подготовлены и парафированы соглашения по водно-энергетическим и дорожно-транспортным инфраструктурам. Самый важнейший исторический документ, который парафирован сегодня, – договор о делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан.

Общая протяжённость границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров. До начала переговоров неуточнёнными были около двухсот. Самыми сложными считались участки, где дома жителей располагались в шахматном порядке. В течение 2024 года председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и его коллега, глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов, встречались шесть раз. Предмет разговора всегда был один – согласование двусторонних границ, решение спорных вопросов. И с каждым разом количество неописанных участков сокращалось, как и число неделимитированных километров рубежей.

Камчыбек Ташиев, председатель ГКНБ Кыргызстана:

– Таким образом, мы сегодня окончательно завершили согласование. И сегодня наши государственные комиссии по делимитации и демаркации официально объявляют, что мы полностью по всей протяжённости наши границы согласовали. Я в этой работе благодарю всех членов наших комиссий обоих государств.

О том, что вопрос совместных границ должен быть решён с учётом интересов всех участников переговоров, было заявлено главами правительств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в начале текущего года. 9 января на стыке трёх областей – Баткенской, Ферганской и Согдийской – прошла встреча премьер-министров, где они озвучили намерение президентов соседних республик решить все вопросы с границами. Этот шаг позволит укрепить сотрудничество и расширить региональную интеграцию.

Автор: Бакыт Чермашев.