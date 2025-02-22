Золотую люстру из «Титаника» выставили в музее Нью-Джерси

В музее Нью-Джерси выставили золотую люстру из «Титаника», передаёт «24KZ».

Она украшала мужской курительный салон первого класса. Вес люстры составляет около 9 килограммов. Она пролежала на дне Атлантического океана 75 лет и, несмотря на это, хорошо сохранилась, отмечают эксперты.

Экспонат представили наряду с другими артефактами с затонувшего лайнера. Всего в музее выставили порядка 250 предметов. Экспозиция является передвижной. До этого её представили жителям Бостона. В Нью-Джерси она продлится до 1 сентября.