Пассажирам разбившегося самолёта Delta Airlines предложили денежную компенсацию

Пассажирам разбившегося в Канаде самолёта авиакомпании Delta Airlines предложили денежную компенсацию в размере 30 тысяч долларов, передаёт «24KZ».

Выплаты получат все пострадавшие без исключения. При этом они по-прежнему могут подать в суд на авиакомпанию, передаёт Би-би-си. Если люди согласятся на предложение, перевозчику придётся направить на эти цели почти два с половиной миллиона долларов.

Напомним, пассажирский лайнер перевернулся при посадке в международном аэропорту Торонто 18 февраля. Причиной стали плохие погодные условия. Пострадал 21 человек. Всего на борту находились 76 пассажиров и 4 члена экипажа.