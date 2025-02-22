ХАМАС освободил 5 заложников и обещает отпустить еще одного

ХАМАС передал ещё 5 израильских заложников Красному Кресту, информирует «24KZ». Среди них – Таль Шоам и Авера Менгисту. Последний находился в плену около 10 лет, сообщает Reuters.

Освобожденные направляются в пункт приёма, расположенный в районе границы сектора Газа и Израиля. Оттуда их доставят на военном вертолёте в больницу.

Ожидается, что сегодня палестинская группировка освободит ещё одного заключенного. Его передадут в лагере Нусейрат в центральной части анклава.

Израиль, в свою очередь, должен выпустить очередную группу палестинских заключенных – 602 человека.

Отметим, что это последний обмен заложниками в рамках первого этапа соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС. Сделка вступила в силу 19 января.