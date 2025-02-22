Международный день родного языка отметили в ЮНЕСКО

В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО отметили серебряный юбилей Международного дня родного языка, сообщает «24KZ». Он был учреждён 25 лет назад по инициативе Бангладеш, в истории которого была многолетняя борьба за статус бенгальского языка.

В ЮНЕСКО в честь праздника организовали серию научных конференций. Большой интерес вызвал опыт Казахстана в развитии государственного языка и исторически сложившегося культурного богатства, в том числе через особую роль Ассамблеи народа Казахстана.

Завершением стал большой концерт. Казахстан представил произведения Коркыта ата, чьё творчество включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Со сцены прозвучало и стихотворение Мухтара Шаханова «Төрт ана» на казахском и французском языках.

Мустофа Сарвар Фаруки, советник по культуре правительства Бангладеш:

- Если вы принимаете факт того, что в вашем обществе есть разные языки, вы открываетесь разнообразию. И когда это происходит, вы таким образом гарантируете себе здоровое общество. Когда у вас многоязычное общество, обычно это означает толерантность. Когда есть толерантность, это значит, что у вас здоровое общество.

Стефания Джаннини, зам. гендиректора ЮНЕСКО по вопросам образования:

- Таким образом мы стараемся повысить ценность многоязычия, и это относится к применению разных языков в образовании, чтобы дать детям возможность учиться на том языке, на котором они говорят. Это сильно улучшает качество образования и всей их жизни. Сегодня у нас был большой кульминационный момент с участием 13 стран, представляющих не только языки, но и музыку, танец и другие традиции. Выступление Казахстана было одним из самых впечатляющих.

Аскар Абдрахманов, постоянный представитель РК при ЮНЕСКО:

- Мы рассказали о том, каким образом развивается государственный казахский язык в Казахстане, как в этом применяются новые технологии, в том числе искусственный интеллект. Кроме того, говорили о возможностях получения образования, доступа к культуре, получения информации на других языках, являющихся родными для наших соотечественников в нашей многонациональной стране.

В мире существуют около 8,5 тысяч языков, но используются только 7 тысяч. Лишь несколько сотен из них по-настоящему оценены в системе образования и государственном управлении, а в цифровых технологиях применяется и того меньше. Из-за общественных изменений и глобализации часть мирового языкового наследия находится под угрозой исчезновения. В среднем каждые две недели на планете исчезает один язык.