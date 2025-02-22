71 поддельную картину конфисковала полиция в Риме

71 поддельную картину конфисковала полиция в одной из мастерских в Риме, сообщает «24KZ». Фальшивые произведения искусства выдавались за оригинальные работы Пикассо, Рембрандта и других известных художников.

В помещении правоохранители нашли краски, кисти, холсты, а также поддельные галерейные штампы, фальшивые подписи художников и сертификаты подлинности.

Следователи вышли на след мошенников после того, как обнаружили поддельные полотна на торговых онлайн-платформах. Операция длилась около месяца. Пока неизвестно, удалось ли задержать виновных.