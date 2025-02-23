$40 млрд на восстановление штата после лесных пожаров запросили в Калифорнии

$40 миллиардов необходимо для восстановления Калифорнии после лесных пожаров. Такую сумму запросил губернатор штата у Конгресса США, передает «24KZ».

Гэвин Ньюсом подчеркнул, что средства пойдут на строительство новых домов, а также поддержку местного населения. При этом сумма не окончательная. Вполне возможно, что на ликвидацию последствий бедствия понадобится дополнительное финансирование.

Напомним, разрушительные лесные пожары в Лос-Анджелесе вспыхнули 7 января. Погибли 29 человек. Огонь уничтожил более 18 тысяч домов. Сумма экономического ущерба, по данным экспертов частной американской метеокомпании AccuWeather, превысила 250 млрд долларов. ЧП признали самым масштабным в истории штата.