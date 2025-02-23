Пентагон сократит пять тысяч гражданских служащих

Около 5 тысяч гражданских служащих уволят из Министерства обороны США по решению администрации Дональда Трампа, передает «24KZ».

Как сообщает газета Washington Post, в первую очередь сокращения коснутся сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Увольнения, как ожидается, начнутся со следующей недели. Кроме того, на некоторое время будет приостановлен найм новых сотрудников.

По данным издания, меры должны помочь оптимизировать государственные траты без ущерба для обороноспособности страны. Всего Пентагон планирует сократить около 8% гражданского штата ведомства, то есть примерно 70 тысяч человек.